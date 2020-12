Disciplinair Comité vordert vier speeldagen schorsing voor Hans Vanaken

Hans Vanaken had zich dinsdag voor het Disciplinair Comité van de Belgische voetbalbond verontschuldigd voor zijn uitlatingen aan het adres van scheidsrechter Nathan Verboomen en zijn team. Maar dat mocht niet baten. Het Comité volgt grotendeels het bondsparket vordert vier speeldagen schorsing, plus een boete van 2000 euro effectief voor de tackle van Vanaken op Eupen-verdediger Beck. Club Brugge wil voorlopig nog geen commentaar geven.

Het bondsparket vroeg als minnelijke schikking twee wedstrijden schorsing en 2000 euro boete voor de fout zelf en twee wedstrijden schorsing en 2000 euro boete voor de uitlatingen van Vanaken na zijn rode kaart.

Club Brugge en Vanaken gingen niet akkoord met die minnelijke schikking. Vanaken bood zijn verontschuldigingen aan voor zijn uitlatingen -”kutrefs, jullie zijn allemaal kutrefs”, “onnozelaars” en “fucking hell”. Het Disciplinair Comité liet daarop de boete van 2000 euro effectief voor de uitlatingen vallen, maar de rest van de straf bleef overeind. Het Comité vordert dus een schorsing van vier wedstrijden effectief en één boete van 2000 euro effectief. Het is nog afwachten of Club Brugge in beroep gaat.