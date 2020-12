Welke vaccins verwachten we nog? Hoe weet ik wanneer het mijn beurt is? En wat als ik nog twijfel?

Maandag gaat de vaccinatiecampagne officieel van start. De eerste fase daarvan moet tegen de zomer afgerond zijn, maar heel 2021 zal in het teken van het spuitje staan. Wanneer is het jouw beurt? Als je snel aan de beurt bent, maar nog twijfelt: heb je dan je kans ­verkeken? Elf prangende vragen over de vaccins.