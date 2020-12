Twee paarden krijgen dodelijke injectie na ongeval op luchthaven Luik

Twee IJslandse paarden hebben een dodelijke injectie moeten krijgen op de luchthaven van Luik-Bierset. De paarden hadden meerdere breuken opgelopen bij een ongeval tijdens een transport naar een dierenarts.

De luchthaven van Luik-Bierset geldt als transporthub: elk jaar passeren er meer dan 3.000 paarden die vervolgens naar hun nieuwe eigenaars in heel Europa worden gebracht. In de nacht van maandag 21 op dinsdag 22 december kwamen ook ongeveer 100 paarden aan op de luchthaven, die voor ze doorgestuurd werden, eerst ter controle bij de dierenarts langs moesten.

De dieren worden per twee, drie of vier in een kist geplaatst om vervolgens op een treintje naar een controlepost zo’n twee kilometer verderop te worden gebracht. In de meeste gevallen verloopt dat transport probleemloos, maar vorige week gebeurde er een ongeval. Een van de kisten, met twee ‘IJslanders’ erin, viel van het transport. De beide paarden liepen meerdere breuken op, waardoor ze geëuthanaseerd moesten worden. Het ongeval was vermoedelijk te wijten aan een menselijke fout: de kist was waarschijnlijk niet goed vastgemaakt.