Antwerp-manager Sven Jaecques is “niet kwaad” op Leko en praat over opvolging

Over de keuze van Ivan Leko voor China is al veel geschreven, maar hoe reageren ze bij Antwerp en hoe staat de club er intussen voor? Algemeen manager Sven Jaecques blikt terug op het afscheid en kijkt uiteraard vooruit, naar de opvolging. “De nieuwe coach moet met de club matchen, ook met de passie van onze fans”, zegt Jaecques.

In het midden van het seizoen een coach moeten zoeken: aangenaam is anders. “Sowieso is dit niet leuk”, zegt Jaecques. “Het is niet alleen het extra werk dat erbij komt, maar de laatste jaren hadden we als club standvastigheid gevonden, met Laszlo (Bölöni, nvdr.) die drie jaar coach was. We dachten met Ivan dezelfde weg in te slaan, want hem aanstellen was gewoon een goeie keuze. Zoals altijd zijn er zaken die beter kunnen, maar we staan vijfde en heel dicht bij de top vier en zijn bezig aan een mooie Europese campagne. Geen haar op ons hoofd dat eraan dacht om nu zélf van trainer te veranderen.”

Grote persoonlijkheden

Nochtans was dat ook iets wat de entourage van Leko al aanhaalde: hij voelde geen honderd procent vertrouwen en na een nederlaag tegen Waasland-Beveren had Antwerp hem misschien al ontslagen. Deels vanwege de mindere resultaten in de competitie, deels vanwege discussies over opstelling en transfers. Maar niks daarvan, zegt Jaecques.

“We hadden geen enkele intentie om niet met Ivan door te gaan. Van strubbelingen was geen sprake. Er was een zeer open communicatie tussen alle partijen. Hij is natuurlijk iemand met een grote persoonlijkheid, net als Luciano D’Onofrio en Paul Gheysens, en automatisch ben je het niet altijd met elkaar eens, maar we werkten hier op een goeie manier samen. Dat in de pers de druk werd opgevoerd, vind ik even grappig als schrijnend. Laszlo is in drie jaar tijd ook meermaals naar de uitgang geschreven, maar als club toonden we toen altijd stabiliteit.”

Wat het vertrek van Leko betreft: vele waarnemers tonen daar begrip voor, omdat hij zich financieel enorm verbetert. “Als club gaan we niet speculeren over het waarom van zijn keuze, dat is aan Ivan zelf. Maar wij konden niet anders dan het vertrek te aanvaarden. Een contract kan nu eenmaal opgezegd worden.”

Je kan je wel afvragen: had het bestuur dan geen inspanning kunnen doen om hun coach aan boord te houden, in de vorm van een beter contract? Maar: “Ivan heeft ons twee weken ingelicht over de interesse van een Chinese club. Hij zei dat de cijfers zo goed waren dat de kans bestond dat hij vertrok. De vraag was niet om samen te zitten om wat dan ook te bespreken. Ivan maakte duidelijk dat het verschil te groot was. Dat het niet verantwoord was om zoiets te weigeren. Dan is het duidelijk. We zijn uiteraard ook niet kwaad op hem – dit is hoe het leven in elkaar zit – en wensen hem oprecht veel succes. Al had het qua timing en manier waarop wel vlotter kunnen verlopen. Want ik hoor dat hij al heel lang met die Chinese piste bezig was, van na onze zege tegen Tottenham (29 oktober, nvdr.).”

Stabiele omgeving

De opvolging, daar draait het nu om. Bij Antwerp gaan ze niet in op namen. Ook qua profiel ligt alles open. Al wil Jaecques toch iets benadrukken. “Wij zijn een vrij unieke club, die de laatste vijf jaar een nieuw verhaal heeft geschreven maar een heel grote historie heeft. Eén ding is zeker: ze is en blijft doorspekt door passie, die je ook terugvindt bij onze fans. De nieuwe coach moet een match zijn met de club in zijn geheel. Uiteraard is kennis van de Belgische competitie altijd een pluspunt, maar dat is zeker niet doorslaggevend. Belg, buitenlander, ervaren coach, jonge coach: alles kan.”

“Het goeie is alleszins dat de nieuwe coach in een stabiele omgeving terechtkomt. We hebben een goed team met veel kwaliteit en een omkadering die zich de voorbije jaren bewezen heeft. Maar het wordt zeker niet evident. Het is ook geen simpele zoektocht, want het moet er meteen op zijn. We hebben geen drie, vier weken om te praten en er is ook geen voorbereiding van zes weken om iets op te bouwen.”

Mogelijk kan Rudi Cossey, de assistent van Leko, de nieuwe coach wat helpen inwerken. Hij wil graag blijven. “Rudi heeft een nog lopend contract en heeft blijkbaar aangegeven niet maar naar China te willen. We hebben hem nog niet gesproken, maar dat zal eerstdaags wel gebeuren. Al zal ook de nieuwe coach wellicht iets te zeggen hebben over de samenstelling van de staf.”