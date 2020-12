Werkgeversfederatie Agoria: “Nood aan 600.000 extra jobs”

Indien ons land, zoals de regering wil, in 2030 de werkgelegenheidsgraad wil opkrikken tot 80 procent, dan zijn er 600.000 extra banen nodig. Dat becijferde technologiefederatie Agoria. Om al die jobs in te vullen, zullen bovendien veel meer mensen richting de arbeidsmarkt geduwd moeten worden.

LEES OOK. Een van de grootste werkgeversfederaties van ons land ziet komende jaren “zeer weinig” ruimte voor extra loon

Vandaag werken in ons land zeven op de tien Belgen. De federale regering wil dat in 2030 acht op de tien Belgen op actieve leeftijd aan de slag zijn. Vlaanderen wil dat cijfer zelf al in 2025 halen. Die hogere werkgelegenheidsgraad is nodig om onze pensioenen en sociale zekerheid te kunnen blijven betalen.

Om al die mensen aan de slag te krijgen, zijn dus extra jobs nodig. Werkgeversorganisatie Agoria becijferde dat in totaal 600.000 extra jobs nodig zijn.

Hoe kunnen die honderdduizenden banen worden gecreëerd? Dat kan enkel als ons land de komende tien jaar de economische groei gemiddeld 1,5 procent per jaar ziet aantrekken.

Maar er moeten ook mensen zijn om al die nieuwe banen in te vullen. Vandaag tellen we 350.000 werklozen. Onvoldoende dus om al die nieuwe jobs uit te oefenen. Er is dus nood aan 250.000 extra werknemers. “We moeten die vooral zoeken bij de niet-actieven, mensen die vandaag niet op zoek zijn naar een baan”, zegt Agoria-expert Jeroen Franssen.

De werkgeversorganisatie kijkt dan vooral richting vrouwen, 60-plussers of mensen met een migratie-achtergrond: allemaal groepen met een lagere werkgelegenheidsgraad.