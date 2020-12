Grote aardverschuiving treft Noorse plaats: meer dan 150 inwoners geëvacueerd, zeker vijf gewonden

Een modderstroom en aardverschuiving heeft woensdag het dorp Ask getroffen, in het zuiden van Noorwegen, en meerdere woningen vernietigd. Meer dan 150 inwoners moesten geëvacueerd worden, zeker vijf raakten gewond. Dat zeggen politie en lokale media.

“Er staan veel huizen in het getroffen gebied”, zegt Roger Pettersen, hoofd van de politieoperatie. Onduidelijk is nog of er vermisten zijn. Pettersen kon evenmin meer informatie kwijt over de gewonden. “De situatie vormt een uitdaging. Het is donker en het weer is slecht”, aldus Pettersen. Meer licht zou de operatie vergemakkelijken.

“Alle beschikbare middelen worden ingezet”, zegt de politieman. Er is personeel naar het getroffen gebied gestuurd om te helpen om inwoners te ontzetten. De geëvacueerden worden naar een nabijgelegen hotel gebracht. Ze worden daar geregistreerd en krijgen er hulp, aldus Pettersen.

De politie kreeg een oproep voor de aardverschuiving om 04.00 uur. Er kwam onmiddellijk een grootschalige hulpoperatie op gang. Ask is het administratieve centrum van de gemeente Gjerdrum, ongeveer 40 kilometer ten noordwesten van Oslo.

Justisministeren følger utviklingen etter raset i Gjerdrum https://t.co/GjybmADeyA — Resett (@resettno) December 30, 2020

Man ser på nya bilder från Gjerdrum i Norge (nordost från Oslo) där det gått ett stort ras (lera / kvicklera ?), att det är stort och skurit rakt in i bostadsområde (nybyggt?). Snön saknas där det rasat. pic.twitter.com/8W9mwFZ7qL — Mikael Lindström (@mikaellindstro2) December 30, 2020