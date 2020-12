Ben Weyts brengt zijn ‘vroegere zelf’ in de war in hilarisch filmpje: “Je wordt meest afstandelijke minister van Onderwijs ooit”

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) maakt er een sport van zijn nieuwjaarswensen te verpakken in een filmpje met de nodige humor. Deze keer laat hij de Ben Weyts van december 2020 langskomen bij de Ben Weyts van januari 2020. Die laatste heeft van corona natuurlijk nog nooit gehoord en vraagt zijn oudere zelf waarom hij een sjaal aanheeft. “Dat noemen ze een mondmasker, een lang verhaal.”

Vervolgens krijgt de iets jongere Weyts een paar heel bevreemdende antwoorden van zijn oudere zelf. “Olympische medailles? Awel, de Vlaamse sporters hebben geen wedstrijd verloren. Gewonnen ook niet.” PS heeft de Vlaamse partijen weer liggen gehad, Weyts is de “meest afstandelijke minister van Onderwijs ooit, altijd op anderhalve meter”, noem maar op..

De iets jongere krijgt nog de goede raad om wc-papier in te slaan en het nummer van professor Marc Van Ranst – “Die van Twitter?” – op te slaan in zijn gsm. “Het wordt geen gemakkelijk jaar, maar je zal zien dat de scholen, de leerlingen, de directies, de sportclubs, de dierenasielen… allemaal het beste van zichzelf hebben gegeven.” Waarop Weyts van januari die van december een high five wil geven. Dat mag niet.