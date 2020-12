België denkt er nog over na, in Verenigd Koninkrijk gaan ze voorlopig al maar één dosis van coronavaccin meer toedienen

Terwijl bij ons nog wordt bekeken of het wel mogelijk/een goed idee is, hebben ze in het Verenigd Koninkrijk de knoop wel al doorgehakt. Om sneller een groter deel van de bevolking te kunnen inenten, krijgen de Britten voorlopig maar één dosis van het coronavaccin toegediend in plaats van de voorgeschreven twee.

De coronasituatie is momenteel zwaar uit de hand aan het lopen in het Verenigd Koninkrijk. Ondanks het feit dat grote delen van het land al even in lockdown zitten, werd dinsdag nog een triest record van 53.135 nieuwe besmettingen in 24 uur gemeld, liggen de ziekenhuizen overvol en zit het zorgpersoneel op zijn tandvlees.

Daarom werd nu beslist om zo snel mogelijk zo veel mogelijk Britten in te enten met een coronavaccin. En daarom krijgt iedereen voorlopig maar één dosis in plaats van de voorgeschreven twee dosissen toegediend, zo meldt Sky News. “De tweede dosis zal later dan gepland volgen, mogelijk pas meer dan drie maanden na de eerste inenting”, zo meldt professor Wei Shen Lim, voorzitter van het Britse vaccinatiecomité. “Nu naast het vaccin van Pfizer-BioNTech ook dat van Oxford-AstraZeneca werd goedgekeurd, kan de vaccinatiecampagne in een stroomversnelling komen. Daardoor zullen we meer levens kunnen redden.”

België

Ook ons land checkt momenteel de mogelijkheid om in eerste instantie maar één dosis van het coronavaccin toe te dienen. “We moeten bekijken wat mogelijk en aan te raden is, zowel op medisch als op juridisch vlak”, zo verklaarde minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A) eerder deze week al. Wanneer we een beslissing mogen verwachten, is nog niet bekend.