Verpleger krijgt zes dagen na vaccinatie toch corona: “Bewijs dat mondmaskers en afstand nodig blijven”

Een 45-jarige verpleger uit San Diego heeft na het ontvangen van een coronavaccin toch nog de ziekte gekregen. “Hét bewijs dat we niet zomaar alle maatregelen kunnen loslaten”, zeggen experten.

Matthew W. kreeg het Pfizervaccin toegediend op 18 december. Op z’n Facebook schreef hij daarover dat hij enkel wat pijn in de arm voelde. Maar later begon hij toch symptomen te ontwikkelen. Na een shift op de Covid-afdeling van het lokale ziekenhuis op kerstavond werd hij ziek, kreeg hij koorts en spierpijn. Toch corona.

Niet onverwacht

“Dit is helemaal niet onverwacht”, zegt dokter Christian Ramers aan KGTV, een lokaal nieuwsstation. “Dit is exact wat we verwachten dat er gebeurt als iemand blootgesteld wordt aan het virus.”

Het zou kunnen dat de verpleger al besmet was nog voor hij het vaccin kreeg: de incubatieperiode kan namelijk tot 14 dagen duren. Maar ook een besmetting opgedaan na de vaccinatie zelf is perfect mogelijk. “We weten uit de klinische proeven dat het zo’n tien tot veertien dagen duurt voor je bescherming tegen het virus begint te ontwikkelen.”

En ook dan is niet iedereen helemaal safe, integendeel. “Van de eerste dosis denken we nu dat hij 50 procent bescherming biedt, na een tweede dosis kan dat 95 procent worden.”

“Dit is eigenlijk een goede herinnering dat maskers, handen wassen en andere maatregelen even belangrijk blijven, ook nadat je het vaccin kreeg toegediend.”