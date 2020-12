Wetenschappers ontdekken goed bewaarde wolharige neushoorn die 50.000 jaar onder permafrost begraven lag

Wetenschappers hebben in de Russische deelstaat Jakoetië een uitgestorven wolharige neushoorn ontdekt. Het dier lag volgens de onderzoekers al zo’n 50.000 jaar onder de permafrost begraven, maar is goed bewaard gebleven. “Onder andere delen van de organen zijn intact gebleven”, klinkt het. Er wordt vermoed dat de wolharige neushoorn - die tussen 250.000 en 40.000 voor Christus in Europa en Rusland ronddwaalde - verdronk in een rivier.