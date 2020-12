Een lief voor prinses Elisabeth, een nieuw geldsysteem? Astrologen voorspellen 2021

2020 mag dan het jaar zijn geweest waarin de wetenschappers het voor het zeggen kregen, het is ook het jaar waarin astrologie – pseudowetenschap, volgens die wetenschappers – een kanjer van een comeback maakte. Boeken en apps boomden, astrologen hadden meer werk dan ooit. Welaan dan, wat zien zij in de sterren voor het jaar dat komt? “2021 wordt een jaar van grote verandering, maar hoe die er zal uitzien, hebben we helemaal zelf in de hand”, zegt de ene. En de andere: “Prinses Elisabeth krijgt een vriendje, en Joe Biden krijgt iets aan zijn hart.”