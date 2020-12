Van dosissen in vuilnisbak tot kritiek op voorranglijst: zo ver staan andere landen al in vaccinatie

Maandag kregen de eerste Belgen het coronavaccin, een symbolische aftrap aangezien we pas vanaf 5 januari op grote schaal zullen vaccineren. Maar in het buitenland laten ze er geen gras over groeien. Groot-Brittannië gaf al aan 800.000 inwoners een spuitje en in Israël kreeg al 5 procent van de bevolking een eerste dosis. Een overzicht.