STVV-verdediger Maximiliano Caufriez krijgt vier speeldagen schorsing na rode kaart tegen Standard

Het Disciplinair Comité van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft STVV-verdediger Maximiliano Caufriez woensdag een schorsing van vier speeldagen en 3.000 euro boete opgelegd. Die sanctie is het gevolg van zijn rode kaart tegen Standard het voorbije weekend.

In het begin van de tweede helft op Sclessin ging Caufriez stevig in duel met Gavory. De STVV-verdediger onderschepte een hoge bal, maar ging te driest in en plantte zo zijn studs op de knie van zijn Franse opponent. Scheidsrechter Lothar D’Hondt duwde hem de rode kaart onder de neus.

Caufriez werd begin dit seizoen - toen nog als speler van Waasland-Beveren - al vier speeldagen (waarvan één met uitstel) geschorst wegens slaan naar OHL-verdediger Kotysch. Die voorwaardelijke speeldag staat nog open, en dus werd de verdediger rechtstreeks voor het Disciplinair Comité gedaagd.

Ter zitting legde Caufriez uit dat hij begrip kon opbrengen voor de rode kaart. “Maar het was een ongeluk. Ik denk dat je heel goed kan zien dat ik Gavory niet met opzet wou raken. Daarom heb ik me nadien ook verontschuldigd bij de speler zelf en ook bij de scheidsrechter”, aldus de STVV-speler. Zijn advocaat Kristof De Saedeleer voegde eraan toe dat Caufriez zijn ogen op de bal had gericht en er geen enkel kwaad opzet mee gemoeid was. Hij vroeg om een schorsing van maximaal twee speeldagen effectief op te leggen. “Eventueel met nog een voorwaardelijke speeldag, zodat er hem een zwaard van Damocles boven het hoofd blijft hangen.”

Het pleidooi haalde niets uit, want het Disciplinair Comité legde vier speeldagen schorsing op, waarvan drie voor de fase op Sclessin en eentje wegens de rode kaart tegen Leuven eind augustus. Caufriez is zo geschorst voor de competitiewedstrijden tegen Club Brugge (10 januari), OHL (17 januari), Kortrijk (20 januari) en Moeskroen (23 januari). STVV, dat nog beroep kan aantekenen, mag woensdagavond wel een beroep doen op de verdediger in de inhaalmatch tegen Beerschot.