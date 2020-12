Tottenham-Fulham uitgesteld, al liet die beslissing voor José Mourinho iets te lang op zich wachten: “De beste competitie ter wereld...”

De Premier League-wedstrijd van woensdagavond (19u) tussen Tottenham en Fulham wordt uitgesteld vanwege nieuwe coronagevallen bij laatstgenoemde club.

Fulham had gevraagd om de Londense derby uit te stellen. “De Premier League heeft ons woensdagnamiddag geïnformeerd over de beslissing”, zo luidt een statement op de website van Tottenham. “Fulham heeft het uitstel gevraagd vanwege het aantal coronagevallen bij hun spelers en staf.”

Pas drie uur voor de aftrap werd het verzoek ingewilligd. Op zijn Instagram-account had José Mourinho zijn ergernis intussen al geuit. “Match om 18 uur (Engelse tijd)… We weten nog altijd niet of we moeten spelen. De beste competitie ter wereld”, klonk het cynisch.

Ook Everton-Manchester City uitgesteld

Dinsdag raakte bekend dat bij de meest recente testronde in de Premier League een recordaantal van achttien personen positief heeft getest op het coronavirus. Maandag werd de Premier League-match tussen Everton en Manchester City uitgesteld na een corona-uitbraak bij de Citizens. Op 4 december kon Aston Villa - Newcastle United niet doorgaan na positieve coronatesten bij de Magpies.

