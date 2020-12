“Bedankt hoor, 2020”: het interactieve en eigenwijze jaaroverzicht van onze huiscartoonist Marec

2020 was een jaar als geen ander. Dat heeft ook onze huiscartoonist Marec ondervonden. Om te vieren dat we dit jaar eindelijk achter ons kunnen laten, blikt hij nog een keer terug met zijn interpretatie van ‘Het Lam Gods’ van de gebroeders Van Eyck. De interactieve versie die je hieronder vindt, is door Marec voorzien van snedige commentaren. Elk personage verbergt een ander commentaar, een simpele tik op je scherm (of klik met je muis) onthult je wat erachter zit!