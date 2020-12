“Bijna negen op de tien willen zich aan regels houden met oudejaar”

Zevenentachtig procent van de deelnemers aan de Grote Coronastudie van de UAntwerpen van deze week zegt zich met oudejaar aan de coronaregels te zullen houden. Iets minder, 74 procent, deed dat naar eigen zeggen ook met kerst. Een meerderheid geeft voorts aan te verwachten dat de regels tijdens de krokusvakantie nog steeds niet veel mogelijk zullen maken, behalve eventueel het beoefenen van teamsporten.

De Grote Coronastudie, een tweewekelijkse bevraging, werd ditmaal door 27.500 mensen online ingevuld. Uit de resultaten blijkt dat een groot deel zich aan de contactregels wil houden. Wel zijn er opvallend meer mensen die zeggen de voorbije twee weken een hand of een kus gegeven te hebben aan niet-gezinsleden. Zowat één op de drie mensen tussen 18 en 35 jaar deed dat, bij de 36- tot 65-jarigen gaat het om een kwart.

De bevraging wijst ook uit dat de communicatie over kinderen die binnenshuis meetellen als knuffelcontact onduidelijk was, maar in de praktijk niet voor veel problemen zorgde. “Voor 75 procent van de respondenten had het geen impact op de plannen, 13 procent heeft er rekening mee gehouden en 12 procent hield geen rekening met deze beperking”, zegt sociaal wetenschapper Koen Pepermans (UAntwerpen).

Voor de nabije toekomst verwacht meer dan de helft van de deelnemers weinig verandering tot zeker februari. Jongeren zijn over het algemeen wel iets optimistischer dan oudere leeftijdscategorieën.