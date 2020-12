26 bewoners woonzorgcentrum Hemelrijck overleden na sintbezoek, maar “keerpunt is hopelijk bereikt”

Mol - In woonzorgcentrum Hemerlijck, waar een hulpsint voor een grote corona-uitbraak zorgde, zijn intussen al 26 bewoners overleden. Maar de directie van het rusthuis hoopt dat het keerpunt is bereikt: “Het aantal besmettingen van bewoners stabiliseert op 85, van de 130 medewerkers hebben er in totaal 40 positief getest.”

Volgens de directie zijn steeds meer besmette bewoners aan de betere hand en stijgt het aantal besmettingen ook niet meer. “Vanaf volgende week kunnen we stapsgewijs de cohortzorg terugschakelen. Deze was noodzakelijk om een scheiding te maken tussen besmette en niet-besmette bewoners. Deze scheiding laat ons bovendien toe om extra medisch toezicht te organiseren voor de besmette bewoners.”

Niet altijd vlekkeloos

Intussen slaat de directie ook mea culpa over de gebrekkige communicatie van de laatste weken. “Hemelrijck erkent dat de communicatie met de familieleden de afgelopen weken niet altijd vlekkeloos verliep. We doen als team ons uiterste best om dit te verbeteren. We begrijpen dat het voor familieleden van groot belang is om zo goed mogelijk geïnformeerd te worden over de medische evolutie van hun geliefd familielid, zeker tijdens een crisissituatie waarbij bezoek strikt gereglementeerd is.”