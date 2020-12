SuperMario kan het nog: Balotelli scoort bij eerste balcontact tijdens debuut voor Monza in Serie B

Mario Balotelli heeft zijn debuut bij Monza, in de Italiaanse Serie B, niet gemist. Tegen Salernitana zorgde de intussen 30-jarige Italiaan na amper vier minuten voetballen voor de 1-0… met zijn eerste balcontact.

Op slag van rust en in de allerlaatste minuut maakten zijn ploegmaats Barilla en Armellino er respectievelijk ook nog 2-0 en 3-0 van. Monza pakte zo de drie punten tegen leider Salernitana en springt (even) over Cittadella naar de derde plaats in de Serie B, de Italiaanse tweede klasse.

Mario Balotelli vertoeft bij Monza overigens in mooi gezelschap. Met Kevin-Prince Boateng (33) heeft de ploeg uit Lombardije nog een cultspeler in de rangen. Silvio Berlusconi, voormalig premier, is dan weer eigenaar van de club.