De virologen kunnen zelfs na dit jaar nog lachen: “Ik had een kathedraal van een lichaam. Toen kwam corona”

In het jaar waarin een virus een ijsberg bleek, stonden ze plots mee aan het roer van de samenleving. Van Ranst, Vlieghe, Van Gucht. Hollend van labo naar Veiligheidsraad naar tv-studio. Onderweg kwamen de topexperts al eens zichzelf, en nog vaker elkaar tegen. Twee uur stilzitten om na te denken over een annus horribilis lukte nooit. Tot nu, rond een vuurkorf in een parkje in Dilbeek.