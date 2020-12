Reuzenpanda Tian Bao mag langer in Pairi Daiza blijven

Tian Bao, de eerste reuzenpanda die in de Benelux geboren is, keert nog niet terug naar China. Normaal was zijn terugkeer na de kerstvakantie gepland, maar er is een akkoord dat het dier langer in Pairi Daiza mag blijven, zo heeft het Henegouwse dierenpark woensdag op Facebook aangekondigd.

Tian Bao werd op 2 juni 2016 geboren in Pairi Daiza. In de samenwerkingsovereenkomst tussen China en België was afgesproken dat Tian Bao op vierjarige leeftijd opnieuw naar China zou gaan. Concreet zou hij na deze kerstvakantie terugkeren, zo was in juni aangekondigd.

Ten laatste eind 2021

Maar begin deze week werd een overeenkomst ondertekend waardoor Tian Bao (wat Schat van de Hemel betekent) ook zijn vijfde verjaardag in Pairi Daiza zal kunnen vieren, zegt het dierenpark. “Zijn vertrek is ten laatste eind 2021 gepland”, preciseert communicatieverantwoordelijke Hubert Vanslembrouck.

Tian Bao is de zoon van moeder Hao Hao en vader Xing Hui, die in 2014 in ons land aankwamen en voor een periode van vijftien jaar door China aan België zijn uitgeleend. Zij kregen in augustus 2019 nog een tweeling, Bao Di en Bao Mei. Die namen betekenen kleine broer en kleine zus van Tian Bao.

bekijk ook

Babypanda in Pairi Daiza krijgt eten

Panda uit Pairi Daiza toont zich een uitstekende mama!