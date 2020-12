Dit worden de internationale transfersoaps in 2021: grootste transfer ooit op til? Van Lionel Messi en Neymar tot scorende Belg

In de zomer van 2021 zijn enkele kleppers van formaat gratis op te halen. Onder andere het contract van Lionel Messi loopt in juni af en dus mag hij vanaf 1 januari onderhandelen met andere clubs over een transfervrije overstap in de zomer. Interessant voor vele clubs door de financiële klappen van de coronacrisis en dus zal er gestreden worden. Wie haalt onderstaande voetbalwonders binnen?