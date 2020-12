Zon, zee en Zlatan: Daam Foulon (ex-Waasland-Beveren) beleeft een Italiaans sprookje: “Kans die ik niet mocht laten liggen”

Nicky Hayen werd plots Filippo Inzaghi, Knokke werd plots Capri en Aleksandar Boljevic werd plots Cristiano Ronaldo. Enkele maanden geleden keek Daam Foulon (21) met Waasland-Beveren het degradatiespook nog in de ogen, maar sinds deze zomer verdient hij zijn brood bij Benevento, onder de Zuid-Italiaanse zon. “De Serie A, dat is echt de ideale leerschool voor een verdediger.”

Het Instagramprofiel van de vriendin van Daam Foulon is moeilijk om aan te weerstaan. Van balletjes in tomatensaus, over chocoladekoekjes, tot een stoofpotje van zoete aardappel. Er lijkt weinig te zijn ...