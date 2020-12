Belgen op vakantie maken zich niet druk om strengere regels: “Maar we worden afgeschilderd als marginalen”

“De Belgische overheid doet er alles aan om mensen bang te maken zodat ze niet met vakantie zouden vertrekken. Nochtans, het is hier veel veiliger dan in België.” Het lijkt wel alsof alle landgenoten die we contacteerden op hun vakantiebestemming hadden afgesproken om allemaal hetzelfde te zeggen. En dat er strengere maatregelen zouden komen, daar hadden ze naar eigen zeggen al rekening mee gehouden.