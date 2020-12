“Last minute paniekvoetbal”, zegt Unizo over verstrengde quarantaineregels

De werkgeversorganisaties reageren met begrip op de strengere quarantaineregels voor Belgen die terugkeren uit een rode zone, maar ze zijn ook bezorgd over de gevolgen die die kunnen hebben voor de bedrijven. Unizo spreekt zelfs van “paniekvoetbal dat vermeden had kunnen worden”.

Het Overlegcomité besliste woensdag dat vanaf donderdag iedereen die terugkomt uit een rode zone en daar meer dan twee dagen verbleef, verplicht in quarantaine moet. Er wordt een test uitgevoerd op dag één en dag zeven.

Puzzelen

“We verwelkomen de verstrenging bij terugkeer uit het buitenland. Zo vermijden we besmettingen op de werkvloer”, zegt Pieter Timmermans, de topman van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO). Maar die verplichte quarantaine kan wel de werkplanning van bedrijven in de war sturen, zij zullen moeten puzzelen, voegt hij toe. Hij suggereert ook om tijdelijke werkloosheid toe te staan voor werknemers die in quarantaine moeten, maar niet kunnen telewerken.

Ook ondernemersorganisatie Unizo begrijpt de verstrenging, maar vindt de beslissing te laat komen. “Onze regering had hier enkele weken geleden ook al op kunnen anticiperen waardoor dit paniekvoetbal net voor de jaarovergang vermeden kon worden”, aldus gedelegeerd bestuurder Danny Van Assche. “Als werknemers in quarantaine moeten, zullen bedrijven hun planning last minute moeten herorganiseren.”

Geen telewerk

Voka zei eerder al te vrezen dat veel bedrijven een moeilijke heropstart zullen kennen na de kerstvakantie, door de strengere quarantaineregels voor wie naar het buitenland is geweest. “De medewerkers die uit een rode zone terugkeren, zullen minstens een week afwezig zijn door quarantaine wanneer ze niet aan telewerk kunnen doen”, stelde de organisatie. “Ook de buitenlandse medewerkers in onze bedrijven die uit hun thuisland terugkeren, zullen niet onmiddellijk aan de slag kunnen.”

De werkgeversorganisaties zijn wel tevreden dat er enkele uitzonderingen op de quarantaineregels zijn, zoals voor mensen die kritische functies uitoefenen in essentiële sectoren en voor wie om professionele redenen in het buitenland verbleef.