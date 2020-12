Anderlecht-watcher Jürgen Geril betreurt dat de speler Vincent Kompany geen waardig afscheid kreeg: “Troonsafstand zonder publiek”

Het moest even doordringen, maar 2020 was het jaar waarin een van de grootste Belgische voetballers ooit een punt zette achter zijn actieve carrière. Op 18 juli viel Vincent Kompany (34) geblesseerd uit tijdens een onbeduidende oefenmatch van Anderlecht in Saint-Etienne. In een stadion met 42.000 zitjes, maar wel voor vijf man en een paardenkop. Een maand later stopte Vince The Prince met voetballen. De leider van de Gouden Generatie Rode Duivels, RSCA-icoon en de meest gelauwerde Belg in de Premier League kreeg zo een afscheid in mineur dat hij niet verdiende. Een reconstructie.