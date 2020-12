Buitenlandse interesse in revelatie Aboubakary Koita (Waasland-Beveren) groeit: “Elke dag nieuwe club”

Met zes goals in zijn laatste zeven duels is Aboubakary Koita (22) hot. De Belgisch-Senegalese (linker)flankaanvaller van Waasland-Beveren, die vooral met zijn traptechniek indruk maakte, staat op de radar van de Senegalese bondscoach Aliou Cissé en geniet steeds meer buitenlandse interesse.

Op de Freethiel willen ze hun seizoensrevelatie uiteraard houden, gezien de pittige degradatiestrijd die de club nog te wachten staat. Maar het is wel een optie om hem in geval van een lucratief bod te verkopen en dan nog zes maanden te huren. “Aboubakary zal alleen maar sterker worden, dus op dit moment moet niks”, zegt zijn Senegalese makelaar Ibrahima Thiam. “Maar er is wel elke dag een nieuwe geïnteresseerde club die naar zijn voorwaarden vraagt, ook uit de grote landen zoals Frankrijk, Duitsland en Engeland. We zullen alles rustig bekijken en hopelijk vinden we een akkoord waar iedereen zich in kan vinden.” Koita ligt nog tot 2023 onder contract. Zijn vorige club AA Gent heeft nog een percentage op de doorverkoop.