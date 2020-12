Belg komt om bij lawine in Zwitserland

Een Belg die in het Zwitserse kanton Wallis op skitocht was, is in een lawine om het leven gekomen, zo heeft de kantonnale politie woensdag meegedeeld.

De 50-jarige man werd dinsdag onder de sneeuw bedolven bij Hérémence. Door de weersomstandigheden konden de reddingsdiensten hem pas woensdag terugvinden, zei de politie in de mededeling.

De man was dinsdag met zijn echtgenote op skitocht vertrokken. Rond de middag hield de vrouw een bestijging voor bekeken en besliste ze alleen terug te keren. Toen ze haar man later niet zag terugkeren, verwittigde ze de hulpdiensten. Die ontdekten al vlug een lawine in de omgeving van Les Louerettes, maar konden de skiër niet lokaliseren. De reddingsploegen hervatten hun zoekacties woensdag en vonden de man op 2.906 meter hoogte onder de sneeuw.