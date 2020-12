Eerbetoon Defensie met legervliegtuigen gaat niet door wegens slecht weer

Het aangekondigde eerbetoon van Defensie aan het zorgpersoneel en de mensen die eenzaam zijn, gaat voorlopig niet door. Op donderdag 31 december zouden vijf Marchetti’s van het Red Devils Team van de Luchtcomponent een vlucht over België maken op initiatief van minister van Defensie Ludivine Dedonder. Maar het voorspelde slechte weer gooit roet in het eten. Of en wanneer de vlucht dan wel zal plaatsvinden, kan Defensie nog niet zeggen.