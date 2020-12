Dromen mag, afreizen niet: “Wintervakantie in Oostenrijk. Altijd iets om naar uit te kijken”

“Wintervakantie in Oostenrijk. ­Altijd iets om naar uit te kijken.” Reclameborden in Antwerpen-Berchem en in andere treinstations promoten een winter­vakantie in een Oostenrijks ski­resort.

Nogal bizar, want Belgen kunnen op dit moment niet skiën in Oostenrijk. “Alle skigebieden zijn geopend, maar ze zijn alleen voor locals toegankelijk, aangezien de horeca tot ten minste 17 januari dicht blijft”, lezen we op de site van de Oostenrijkse toeristische dienst. Het wordt ook sterk af­geraden door de Belgische overheid.

Moet de NMBS dit dan wel toelaten? “Dit is een keuze van het Oostenrijkse bureau voor toerisme”, reageert de woordvoerder. “Wij kunnen, via onze dochter­onderneming Publifer, niet inhoudelijk tussenkomen.”

Bij de Oostenrijkse toeristische dienst kregen we geen reactie op onze vraag voor meer uitleg bij de campagne.