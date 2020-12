Beerschot gaat ook onderuit op Stayen en sluit 2020 af met 0 op 12, STVV timmert verder aan weg naar boven

Opnieuw een nederlaag. Beerschot sloot gisteren op Stayen ‘Het jaar van den Beer’ af op een valse noot. Een doelpunt van de Truiense Suzuki bezegelde al voor rust het lot van de ‘Mannekes’ van Hernan Losada. Beerschot eindigt het jaar met een 0 op 12. STVV blijft winnen onder Peter Maes en klimt na een 9 op 9 op gelijke hoogte met KV Mechelen en Eupen.

Voetbal in de Jupiler Pro League op de voorlaatste dag van het jaar: voor alles een eerste keer in tijden van corona. STVV en Beerschot kregen de primeur in de uitgestelde wedstrijd van speeldag achttien. Hernan Losada wilde het jaar positief afsluiten na de moeilijke decembermaand en bracht drie nieuwe namen aan de aftrap. Sanusi, Frans en Bourdin kwamen in de plaats van Prychynenko en de twee geblesseerden Tissoudali en Halaimia. Vorogovskiy startte tegen zijn voet op de rechtsback. Bij het herboren STVV - 6 op 9 sinds de trainerswissel - kon Peter Maes nog een laatste keer rekenen op rechtsback Caufriez. Zijn schorsing van vier wedstrijden gaat pas in vanaf 2021. Konaté verving de geschorste Asamoah op het middenveld.

Suzuki’s aan het kanon

Met amper twee volwaardige trainingsdagen in de benen was het niet verwonderlijk dat Beerschot het matchbegin aan STVV moest laten. Suzuki krulde de eerste Truiense kans naast de kooi van Vanhamel. Ook bij Beerschot was het een Suzuki die voor het eerste (bescheiden) doelgevaar zorgde. De paarse Suzuki zijn schot vloog ver over. Op het kwartier volgde een tweede goede kans voor de thuisploeg. Nazon speelde Colidio vrij in de zestien, zijn gekruist schot ging maar een metertje naast de verste paal.

Foto: Photo News

In vergelijking met hun sterke eerste helft op Standard voetbalde STVV veel minder vlot, maar Beerschot stelde daar nog minder tegenover. Een zwabberbal van Sanusi was het enige wat Schmidt in de eerste helft moest pakken. De Truiense voorsprong net voor rust was dan ook niet onverdiend. Na een korte corner mocht Colidio de bal veel te makkelijk voorzetten van Holzhauser. Met een perfecte cross vond de Argentijn het hoofd van de geel-blauwe Suzuki aan de tweede paal: 1-0. Een ruststand waar Beerschot weinig tegenin kon brengen.

Paars mini-offensief

Na de rust hield Losada het aanvankelijk bij dezelfde elf. Amper tien minuten later greep hij toch in met de inbreng van stormram Noubissi voor Pietermaat. Beerschot werd op slag dreigender met een halve kans voor Van den Buijs en een hele voor Holzhauser. De Oostenrijker mikte een voorzet van Bourdin met zijn mindere rechter over. Met zijn gouden(?) linker was het 99,9 procent kans wel raak geweest. Beerschot drukte op zoek naar de gelijkmaker maar kwam even na het uur goed weg na een nieuwe uitstekende kopkans voor Suzuki op voorzet van Pol Garcia. Vanhamel behoedde zijn ploeg met een knappe save voor een tweede tegentreffer.

Beerschot bleef in de match maar kon de druk niet aanhouden. STVV voetbalde zich onder de kortstondige omknelling uit en probeerde de bezoekers af te maken op de counter. Zonder succes waardoor Beerschot tot in de laatste minuut kon blijven hopen op dat ene kansje. Coulibaly kwam nog het dichtst bij de gelijkmaker met een knal van buiten de zestien maar Schmidt liet zich niet meer verrassen.

Een zuur einde van een mooi jaar dus voor Beerschot. Peter Maes en zijn Kanaries gaan dan weer fluitend 2021 in.