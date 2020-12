Het KMI waarschuwt voor gladde wegen. De zogenaamde “code geel” geldt woensdagnacht in Wallonië, Brussel en Vlaams-Brabant en breidt zich tijdens oudejaarsavond en nacht uit tot het hele land.

In het tweede deel van de nacht en donderdag overdag trekt een storing over het land met vooral in het zuiden en het centrum van het land winterse neerslag. Ook tijdens de oudejaarsnacht verwacht het KMI winterse buien en de vorming van lokale ijsplekken.