Unizo vreest voor problemen door nieuwe maatregelen: “Het was dringender twee weken geleden, nu riskeren we een langere kerstreces”

De strengere coronamaatregelen komen volgens Danny Van Assche van Unizo te laat waardoor heel wat sectoren in de problemen zullen geraken. Dat zei hij donderdagochtend op Radio 1.

Woensdagavond kondigde premier Alexander De Croo plots strengere coronamaatregelen aan. Vanaf vandaag moeten alle Belgen die terugkeren uit een rode zone verplicht in quarantaine en moeten ze twee testen laten afnemen. Er gelden wel enkele uitzonderingen, onder wie kritieke functies uitoefent in een essentiële sector of studenten die examens moeten afleggen.

“ We hebben begrip voor die quarantaine. Maar die timing, die kon toch beter”, zegt Van Assche die vreest dat de kerstreces hierdoor langer zal worden. “Ze hadden dat twee weken geleden moeten invoeren, toen het eigenlijk dringender was aangezien de cijfers slechter waren. Dat had het een pak gemakkelijker gemaakt. Dan konden werknemers vroeger terugkeren en gewoon maandag aan het werk gaan na de quarantaine.”

Van Assche kaart ook de administratieve rompslomp aan die hierdoor zal volgen. “Nu moeten er voor die essentiële werknemers een formulier worden gemaakt. En dat moet nu plots gebeuren, terwijl we daar twee weken geleden misschien al mee hadden kunnen beginnen.

LEES OOK. Hoe de regering in allerijl nog de corona-maatregelen verscherpte: “We kunnen juridisch gezien niet verder gaan” (+)

Buitenlandse werkkrachten

De gedelegeerde bestuurder vindt dat er een onderscheid moet zijn tussen de Belgen die gewoon besloten om op vakantie te gaan en de buitenlandse werknemers die voor het eerst sinds maanden naar huis terugkeerden om hun familie te zien. “Er zijn uitzonderingen en we kunnen perfect leven met die lijst maar de vraag blijft: wanneer is iemand kritiek of essentieel? Want er zijn veel sectoren die afhangen van die buitenlandse krachten. Bouwvakkers zijn ook essentieel want als zij niet aan het werk kunnen, wordt het bouwverlof verlengd. Ook uitbeners in vleesbedrijven zijn dat. Maar als zij niet aan het werk kunnen volgende week omdat ze hun familie zijn gaan bezoeken, dan is dat een gigantisch probleem voor die bedrijven.”