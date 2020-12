Oproep om straks afscheid te nemen van 2020 om klokslag 20.20 uur krijgt gehoor in heel Vlaanderen

Wat in Leuven begon, krijgt nu ook gehoor in de rest van Vlaanderen. Want op verschillende plaatsen in Vlaanderen zullen vandaag, donderdag, om 20.20 uur de klokken luiden om dit vreemde jaar af te sluiten.

Het wordt een unieke oudejaarsavond: geen feestjes, geen etentjes en geen vuurwerk. Maar daar werd een oplossing voor gevonden door Verb(l)ind, een vzw die vecht tegen eenzaamheid en inzet op verbondenheid . Zij lanceerden de oproep om dit jaar toch een beetje samen te vieren door om 20.20 uur samen het glas te heffen en op de stoep luid te applaudisseren. Tegelijkertijd zullen ook de klokken van de Leuvense universiteitsbibliotheek luiden.

Maar intussen heeft het initiatief ook gehoor gekregen in andere Vlaamse steden. In Brugge zal ook de zegeklok van het belfort luiden, net als de klokken van de Gentse Sint-Baafskathedraal. In Mechelen zal om klokslag 20.20 uur Ode aan die Freude weerklinken vanop de beiaard van de Sint-Romboutskathedraal. In Peer er bespeelt de zeventienjarige Elien Van den Broeck de Reus der Kempen. In Dendermonde bespeelt Lorenz Meulebroeck de beiaard en zullen alle klokken van elke kerk luiden. Maar ook in Boechout, Borsbeek, Boutersem, Brussel, Denderleeuw, Gijzegem, Haaltert, Ham, Hoeselt, Hooglede, Houthalen-Helchteren, Jette, Kapellen, Lede, Lier, Mortsel, Nieuwpoort, Olmen, Roeselare, Steenokkerzeel, Stekene, Temse, Tielt, Tongeren, Waasmunster, Waregem, Zulte, en vele andere steden en gemeenten groot en klein zullen de klokken luiden.

LEES OOK. Zeg 2020 vaarwel met Klokslag 20.20: “Klinken terwijl de klokken overal luiden” (+)