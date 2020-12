Afgelopen nacht opnieuw nabevingen in Kroatië

Na de zware aardbeving in Kroatië op dinsdag, hebben zich in de nacht van woensdag op donderdag nieuwe nabevingen voorgedaan in het centrum van het land. Het Europees-Mediterrane Seismologisch Centrum (EMSC) meldde in de regio rond de stad Petrinja een aardbeving met een magnitude van 3,8 en twee met een magnitude van 3,1.

De aardschok van dinsdag had een magnitude van 6,4 en verwoestte de steden Sisak, Petrinja en Glina, en de omliggende dorpen. Zeven mensen kwamen om het leven, terwijl 26 anderen gewond raakten. Sindsdien blijft de aarde in de regio ten zuidoosten van de hoofdstad Zagreb beven. Woensdagmiddag waren er al 66 bevingen in 58 uur waargenomen.

