Gerecht opent onderzoek naar mogelijk megafeest van Neymar in eindejaarsperiode

Het Braziliaanse gerecht heeft een onderzoek geopend naar het megafeest dat stervoetballer Neymar in deze eindejaarsperiode in zijn villa in de buurt van Rio de Janeiro zou willen organiseren, en dit ondanks de wereldwijde coronacrisis. Dat hebben de lokale autoriteiten woensdag bevestigd.

Volgens de Braziliaanse pers zou de aanvaller van Paris Saint-Germain “enkele honderden aanwezigen” in zijn villa hebben willen ontvangen voor een groot feest. Bepaalde media spreken van 150 genodigden, in andere kranten duikt het cijfer van 500 gasten op. Neymar zou zelfs een geluidsisolatiesysteem hebben laten installeren in zijn villa in Mangaratiba, een badplaats op 130 kilometer van Rio de Janeiro. Zo zouden buren geen last hebben van het feest.

Het parket van Rio laat nu weten, na de berichten in de pers, het mogelijke feest te onderzoeken. De speurders vragen het speerpunt van de Seleção om “snel” met details te komen over “het aantal gasten, de organisatie van het feest en de eventueel genomen gezondheidsmaatregelen in de strijd tegen het coronavirus”.

De entourage van Neymar ontkende eerder de beweringen. De aanvaller zelf, die door een enkelblessure niet meer speelde sinds 13 december, houdt zich in de luwte. Op sociale media postte hij de voorbije dagen vooral foto’s in familiale sfeer.