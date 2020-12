Beerschot-coach Hernan Losada trekt aan de alarmbel na 0 op 12: “Mijn spelers zijn op, fysiek én mentaal”

Het was een zichtbaar vermoeide Hernan Losada die de pers te woord stond op Stayen. Na de nederlaag tegen STVV en de recente 0 op 12 eindigt een fantastisch jaar dan ook een beetje in mineur voor zijn elftal. “Als wij fysiek niet top zijn, dan kunnen wij ons spel niet spelen. De frisheid is er niet meer in onze ploeg. We hadden vorig seizoen nauwelijks een winterbreak en al helemaal geen zomerbreak. Mijn spelers zijn op, fysiek én mentaal. Zeker ook sinds de corona-uitbraak in de club.”

Voor het seizoen was de 14de plek en een zorgeloos seizoen de doelstelling van Hernan Losada. Na de straffe start leek het alsof die doelstelling kon bijgesteld worden. Nu de competitie over halfweg is, vindt Losada het logisch om naar de oorspronkelijke doelstelling terug te grijpen. “Kijk, ik denk dat wij niet zo goed zijn als iedereen dacht in onze hele goede periode. Maar we zijn ook zeker niet zo slecht als in onze laatste vier matchen. De realiteit ligt ergens daartussen. We gaan er alles aan doen om van de maand januari het beste te maken. We zullen inventief moeten zijn. Misschien zullen we zelfs enkele matchen moeten laten schieten en voor een B-ploeg kiezen. Gelukkig hebben we al 28 punten. Ik zeg het nogmaals: mijn spelers zijn op. Ook ik ben op. Maar we zijn nog maar halfweg. We moeten blijven spelen. The show must go on. Het is wat het is.”