Benzine en diesel goedkoper vanaf nieuwjaar

Wie de tank van de wagen vult op nieuwjaarsdag, zal er goedkoper vanaf komen. Zowel diesel als benzine worden een tikkeltje goedkoper, zo meldt de federale overheidsdienst Economie donderdag.

Een litertje benzine 95 (E10) kost vanaf Nieuwjaar maximaal 1,35 euro, goed voor een daling met 0,7 cent. Benzine 98 (E5) daalt 0,8 cent naar maximaal 1,415 euro per liter. Ook bij diesel (B7) is er een kleine daling: min 1 cent tot hoogstens 1,393 euro per liter.

De goedkopere brandstof is te danken aan velerlei redenen. Zo speelt de traditionele schommeling van de olieprijzen (en biocomponenten) op de internationale markten, maar er zijn ook andere technische redenen. Zo is er onder meer de indexering van de bijdragen voor de opslag en beheer van de strategische olievoorraden (Apetra). Bovendien speelt bijvoorbeeld ook een aanpassing van de maximumprijzen door een verdere omzetting van een Europese richtlijn rond het bevorderen van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen in brandstoffen.