Trump keert onverwacht voor jaarwisseling terug naar Washington

De Amerikaanse president Donald Trump en zijn vrouw Melania hebben onverwacht hun vakantie in Florida een dag eerder afgebroken. Het koppel keert voor de jaarwisseling terug naar Washington. Trump mist daardoor zijn eigen jaarlijkse feest op oudejaarsavond.

Gasten hadden zich al verzameld voor het feest, laten ingewijden aan nieuwszender CNN weten. Het Witte Huis heeft niet toegelicht waarom Trump eerder terugkeert naar Washington. Het bracht woensdagavond naar buiten dat de president de volgende ochtend zou vertrekken.

Het zijn Trumps laatste dagen als president. Bij de afgelopen presidentsverkiezingen verloor hij van zijn Democratische tegenstander Joe Biden, al weigert Trump zijn verlies te erkennen. Op 20 januari zal Biden hem opvolgen.

Over minder dan een week, op 6 januari, stelt het Amerikaanse Congres de verkiezingsuitslag vast. Dat is normaliter een formaliteit, maar een Republikeinse senator heeft aangekondigd bezwaar te zullen maken. Trump twitterde zelf al enkele keren over de datum. “6 januari, zie jullie in DC (Washington)!” schreef hij, verwijzend naar de protesten die op die dag gepland zijn.