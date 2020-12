VN en AU beëindigen missie van 13 jaar in Darfur

De gezamenlijke vredesmissie van de Verenigde Naties en de Afrikaanse Unie (Unamid) in Darfur wordt donderdag na dertien jaar stopgezet in deze regio in het westen van Soedan, waar nog steeds voor tribaal geweld gevreesd wordt.

Unamid “zal haar operaties donderdag, wanneer de Soedanese regering de verantwoordelijkheid voor de bescherming van de burgers in deze regio overneemt, officieel beëindigen”, deelde de missie woensdag mee. De geleidelijke terugtrekking van de ongeveer 8.000 leden van de VN-missie - militairen, politieagenten en burgers - begint in januari en wordt over een periode van zes maanden gespreid.

Toename van conflicten

De missie, die eind 2007 begon, wordt stopgezet ondanks een toename van de tribale botsingen in Darfur, waarbij vorige week vijftien doden en tientallen gewonden vielen. De Soedanese autoriteiten verzekerden dat ze troepen in de regio zouden opstellen om het geweld tegen te houden. Maar de inwoners van Darfur vrezen voor hun leven en betoogden de voorbije weken tegen de terugtrekking van de vredesmacht.

De westerse leden van de VN-Veiligheidsraad vonden de datum van 31 december te vroeg. Omwille van de bescherming van de burgers riepen ze op tot een geleidelijke en voorzichtige terugtrekking.

300.000 doden

Het geweld in Darfur brak in 2003 uit tussen de regeringsgezinde troepen en opstandelingen uit minderheden. Daarbij vielen volgens de VN ongeveer 300.000 doden en sloegen meer dan 2,5 miljoen mensen op de vlucht, vooral in de eerste jaren. De opstandelingen verweten het bewind van Omar al-Bashir de regio te marginaliseren. Al-Bashir werd in april 2019 onder druk van een contestatiebeweging afgezet.

In de strijd tegen de opstand hadden de Soedanese autoriteiten de Janjaweed ingezet, een gewapende militie die vooral uit Arabische nomaden bestond. De militieleden werden beschuldigd van “etnische zuivering” en verkrachting.