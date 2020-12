Nu ook officieel: Radja Nainggolan keert terug naar Cagliari

Radja Nainggolan keert terug naar Cagliari. Dat heeft de Serie A-club uit Sardinië donderdag gemeld. De 32-jarige Antwerpenaar wordt tot het einde van het seizoen gehuurd van Inter.

Nainggolan speelde tijdens het seizoen 2019-2020 al voor Cagliari op huurbasis, maar keerde afgelopen zomer terug naar Inter. Bij het team van trainer Antonio Conte kwam hij echter niet veel aan voetballen toe.

Tussen 2010 en 2014 brak de voormalige Rode Duivel bij Cagliari helemaal door in Italië. Dat leverde de middenvelder in 2014 een transfer naar topclub AS Roma op.