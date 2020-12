Premier League-club Burnley komt in Amerikaanse handen

De Amerikaanse investeringsgroep ALK Capital heeft 84 procent van de aandelen van voetbalclub Burnley verworven. Dat heeft het team uit de Premier League donderdag bevestigd.

Alan Pace, managing director van ALK Capital, zal Mike Garlick vervangen als nieuwe voorzitter van Burnley. Garlick blijft, net als de andere voormalige aandeelhouder John Banaszkiewicz, aan boord bij de club en ze zullen nauw samenwerken met Pace.

“Met een rijk verleden, briljante academie en gepassioneerde fans heeft deze club een solide basis om op voort te bouwen”, reageert de 53-jarige Pace. “Dit vormt het begin van een spannende reis voor de hele Clarets-familie.”

ALK Capital is een Amerikaanse managementfirma die zich specialiseert in investeringen in de sport- en mediasector.