Samoa en Kiribati luiden 2021 in

In het meest oostelijke deel van de wereld is 2021 al begonnen: de inwoners van de eilanden Samoa en Kiribati in de Stille Oceaan hebben om 11 uur Belgische tijd het nieuwe jaar ingeluid.

In beide landen is de nieuwjaarsstemming eerder bedrukt door de coronapandemie. Hoewel zich op Kiribati nog geen coronabesmettingen hebben voorgedaan en op Samoa het eerste geval half november werd gemeld, is het afsteken van vuurwerk op openbare plaatsen afgelast. Buitenlandse toeristen mogen de eilanden dezer dagen niet bezoeken.

Ook kijken beide landen vanwege de wereldwijde klimaatverandering bezorgd naar het nieuwe jaar. In Apia, de hoofdstad van Samoa, hebben stormen tot overstromingen geleid. De 3.000 eilanden van Kiribati kampen door de stijgende waterspiegel van de oceaan met overstromingen.