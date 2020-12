Robert Lewandowski pronkt op Instagram met buit van sportief fantastisch jaar

Duits kampioen, Champions League-winnaar, Wereldvoetballer van het jaar… Het lijstje individuele en collectieve prijzen die Robert Lewandowski (32) dit seizoen won, lijkt eindeloos. De Pool beleefde sportief een topjaar en sleepte de ene na de andere prijs in de wacht. Op Instagram pronkt de spits van Bayern München dan ook met veel trots tussen al zijn trofeeën in bed. Of hij er echt tussen geslapen heeft, betwijfelen we echter.

Wie de statistieken van Lewan-goal-ski van 2020 bekijkt, valt net niet achterover. Vorig seizoen sloot hij de Bundesliga af met 34 goals en had zo een groot aandeel in een nieuwe Duitse titel voor Bayern. Ook Europees was hij zeer goed bij schot, getuigen zijn 15 doelpunten op weg naar de eindzege in de Champions League.

Dit seizoen trekt de Pool die goede lijn gewoon door. Hij speelde in het tweede deel van 2020 achttien wedstrijden en kon daarin opnieuw waanzinnige cijfers voorleggen. Met 20 goals en 5 assists in 18 wedstrijden stond er geen maat op Lewandowski.

Collectieve prijzen in 2020:

Duitse landstitel

Duitse beker

Duitse supercup

Champions League

Europese supercup

Individuele prijzen

Topschutter Bundesliga

Topschutter Duitse beker

Topschutter Champions League

Voetballer van het jaar in Duitsland

Wereldvoetballer van het jaar

Europees voetballer van het jaar