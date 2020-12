Geen tijdelijke werkloosheid voor terugkerende reizigers die in quarantaine moeten

Werknemers die uit het buitenland terugkeren en een week in quarantaine moeten, zullen geen tijdelijke werkloosheidsuitkering kunnen krijgen. Dat laat minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) weten. “Je zal je eigen verlofdagen moeten gebruiken of onbetaald verlof nemen. Dat is niet meer dan redelijk.”

Wat als je de afgelopen week bent gaan skiën en volgende week verplicht in quarantaine moet? Daar was de afgelopen dagen grote onduidelijkheid over ontstaan.

Minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) schept nu duidelijkheid. “Je zal géén gebruik kunnen maken van tijdelijke werkloosheid”, laat hij weten via zijn woordvoerder Nicolas Gillard. “Je zal die quarantainedagen moeten invullen met eigen verlofdagen.”

De regels voor wie terugkeert uit het buitenland zijn sinds enkele dagen verstrengd. Wie terugkeert uit een rode zone, moet verplicht een week in quarantaine. Wie thuis kan werken, kan in die week gewoon blijven werken. Maar lang niet iedereen kan zijn werk van thuis achter zijn bureau uitoefenen, natuurlijk.

Quarantaineweek

De vraag was dan wie zou opdraaien voor die verplichte quarantaineweek. Krijg je dan een week een uitkering op basis van tijdelijke werkloosheid? “Neen. We moeten redelijk blijven”, zegt Dermagne. “We willen de mensen die ervoor gekozen hebben om toch op reis te vertrekken, niet straffen. Maar het lijkt ons logisch en redelijk dat zij geen aanspraak kunnen maken op tijdelijke werkloosheid.”

De werkgeversorganisaties hadden woensdag al hun ongerustheid geuit over de praktische gevolgen van de nieuwe maatregelen voor de werking van bedrijven. Het VBO had gevraagd dat tijdelijke werkloosheid toch mogelijk zou zijn voor werknemers die een week in quarantaine moeten en niet kunnen telewerken. Maar daar komt dus niets van in huis.