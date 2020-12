Dan toch geen tijdelijke werkloosheid voor wie in quarantaine moet

Wie uit het buitenland terugkeert en een week in quarantaine moet maar niet kan telewerken, zal dan toch niet in tijdelijke werkloosheid kunnen worden geplaatst. Dat meldt het kabinet van de federale minister van Werk, Pierre-Yves Dermagne (PS) donderdag. Een uitzondering geldt voor wie in opdracht van de werkgever in het buitenland vertoefde.

Belgen die terugkeren uit een rode zone moeten vanaf donderdag verplicht in quarantaine. Die kan pas worden beëindigd na een negatieve test op dag zeven. De verscherpte maatregel in de strijd tegen het coronavirus zorgde voor ongerustheid bij de werkgevers over de praktische gevolgen voor de werking van de bedrijven.

Verplicht verlof opnemen

Aanvankelijk meldde minister Dermagne dat werknemers die uit het buitenland terugkeren en niet kunnen telewerken, in tijdelijke werkloosheid zouden geplaatst kunnen worden. Maar na een “debat” over de kwestie binnen de regering is beslist dat dan toch geen tijdelijke werkloosheid kan worden ingeroepen, aldus een woordvoerder van Dermagne. De betrokken werknemers zullen dus verlof moeten opnemen.

Een uitzondering is er voor wie in opdracht van de werkgever vertoefde in het buitenland, klinkt het bij de minister.