Nog tien vermisten in Noors dorp, kritiek nadat oud rapport over ondergrond opduikt

Reddingswerkers in Noorwegen zijn nog op zoek naar tien mensen die vermist zijn geraakt door de aardverschuiving in de nacht van dinsdag op woensdag. Onder de vermisten zijn ook kinderen.

“We zoeken nog steeds naar overlevenden”, aldus de politie. Het reddingswerk gaat moeizaam, omdat de kleigrond te onstabiel is om overheen te lopen. De grond verzakt nog en inwoners zijn verzocht weg te blijven uit het gebied.

De aardverschuiving trof een wijk in het plaatsje Ask, zo’n 40 kilometer ten noordoosten van hoofdstad Oslo. Tien personen raakten gewond, van wie één ernstig. Zeker tien gebouwen werden weggevaagd en zo’n duizend mensen zijn geëvacueerd.

De politie zette gedurende de nacht drones met warmtebeeldcamera’s in om overlevenden te zoeken. Ook daalden reddingswerkers met speurhonden vanuit helikopters af op plekken waar de grond stabiel genoeg was. Er werden geen mensen gevonden, maar er werd wel een hond gered.

Om de reddingswerkzaamheden van de helikopters en drones niet te verstoren, heeft de politie bewoners verzocht tijdens nieuwjaarsnacht geen vuurwerk af te steken.

Geologisch onderzoek

Inmiddels heerst er de vraag waarom het toegestaan was om in het gebied huizen te bouwen. Volgens de omroep TV2 stelde geologisch onderzoek in 2005 al vast dat er een hoog risico op aardverschuivingen was in het gebied. Toch werden er drie jaar later nieuwe huizen gebouwd.

