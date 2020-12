Vader van Boris Johnson vraagt Franse nationaliteit aan

De vader van de Britse premier Boris Johnson heeft, zoals eerder aangekondigd, het proces in gang gezet om de Franse nationaliteit aan te vragen. Op die manier wil Stanley Johnson naar eigen zeggen een band behouden met de Europese Unie nu zijn land op het punt staat om de Europese interne markt te verlaten.

Enkele maanden geleden schreef dochter Rachel in een boek al dat haar vader die stap zou zetten en daarvoor ook in aanmerking kwam omdat zijn moeder Irene in Frankrijk geboren was.

“Als ik het goed begrijp, heb ik Franse roots. Mijn moeder is geboren in Frankrijk en haar moeder was helemaal een Française”, legt Stanley Johnson - in het Frans - uit op de radiozender RTL. “Het is voor mij een zaak van claimen wat ik al heb en daar ben ik heel blij mee”, voegde hij er aan toe. Hij benadrukte dat zijn demarche niet wijst op onenigheid met zijn zoon Boris, die het Verenigd Koninkrijk de voorbije maanden naar de Europese uitgang leidde.

“Ik zal altijd een Europeaan zijn, zoveel is zeker. Je kan niet aan de Engelsen zeggen ‘jullie zijn geen Europeanen’. Europa is altijd meer dan alleen maar een eengemaakte markt, het is meer dan de Europese Unie. Dit gezegd zijnd, blijft het belangrijk om een band te behouden met de EU”, aldus nog pa Johnson, verwijzend naar een eventuele Franse nationaliteit.