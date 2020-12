Avondklok en strenger dan kerst: aan deze regels moet u zich vanavond houden

Het wordt een oudjaar als geen ander. En waarschijnlijk kent u intussen de coronamaatregelen al vanbuiten, maar voor de zekerheid zetten we ze toch nog even voor u op een rijtje. Een overzicht.

Binnen vieren: Één knuffelcontact op bezoek

Vanavond gelden er strengere regels dan vorige week met Kerstmis. Toen mochten alleenstaanden zowel hun knuffelcontact uitnodigen als een extra persoon. Die regel is deze keer niet van toepassing. Elk huishouden of gezin mag vanavond slechts één knuffelcontact uitnodigen. Ook kinderen die ouder zijn dan 12 jaar tellen mee. Het is dus niet toegelaten om een alleenstaande ouder samen met zijn kind uit te nodigen. Het knuffelcontact moet trouwens gedurende zes weken dezelfde persoon zijn.

Buiten rond de vuurkorf: Maximaal met vier samenkomen

Wie toch graag iemand extra uitnodigt zal de avond buiten moeten doorbrengen. Maar buiten zijn de regels rond samenscholing van kracht. Buiten mogen mensen slechts met vier samenkomen, daar worden kinderen tot en met 12 jaar niet bij geteld.

Twee koppels mogen dus ook samen met hun kinderen – als die jonger zijn dan 12 jaar – buiten klinken op het nieuwe jaar. Wel moet er tussen de verschillende huishoudens anderhalve meter afstand worden gehouden. Kan dat niet, dan moet er een mondmasker gedragen worden.

De gasten mogen ook het huis niet binnen. Aanwezigen mogen namelijk enkel de tuin in als die via buiten toegankelijk is. In dit geval mag ook enkel en alleen het knuffelcontact het toilet gebruiken in de woning. Wie in een appartement of rijhuis woont mag dus geen extra volk in de tuin uitnodigen als die niet toegankelijk is zonder het huis binnen te moeten.

Avondklok: Middernacht in Vlaanderen, 22 uur voor Wallonië en Brussel

Ook vanavond is de avondklok van kracht. In Vlaanderen geldt die tussen 5 uur ’s ochtends en middernacht. Wie van plan is om elders te gaan vieren moet dus voor middernacht thuis zijn of blijven slapen. In Brussel en Wallonië gaat de avondklok al in om 22 uur, die duurt daar tot 6 uur ’s ochtends.

Feesten zonder vuurwerk

Er geldt voor ons land een nationaal vuurwerkverbod. In geen enkele stad of gemeente zal er dus vuurwerk worden afgestoken voor het nieuwe jaar. Zelf vuurwerk afsteken in de tuin of op straat is ook verboden.

Zware boetes voor overtreders

Wie zich niet aan de coronamaatregelen houdt, riskeert een boete van 250 euro. Wie deelneemt aan een lockdownfeestje riskeert een boete van 750 euro. Organisatoren van zulke feestjes kunnen zich verwachten aan een boete van maximaal 4.000 euro. Die boetes werden voor de kerstvakantie opgetrokken. Eerder deze week liet de politie ook weten streng te zullen controleren. De politie waarschuwde ook voor een ‘nultolerantie’ dit jaar: overtreders krijgen meteen een boete en dus niet alleen een waarschuwing.

Geen sneeuwpret in de Hoge Venen

Vanaf vrijdag/morgen is toeristisch autoverkeer tussen 8 uur ’s ochtends en 17 uur niet meer toegelaten in de Hoge Venen. Verschillende toegangswegen gaan dicht, namelijk de N68, de N67 en de N676. Alle parkings worden ook afgesloten om de stroom van mensen tegen te houden.