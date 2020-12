Franse acteur en regisseur Robert Hossein overleden

De Franse acteur, regisseur en scenarioschrijver Robert Hossein is overleden. De man, die gisteren 93 werd, overleed donderdag in het ziekenhuis aan ademhalingsproblemen, zo laat zijn echtgenote Candice Patou weten. Hossein was als acteur, schrijver of regisseur betrokken bij tientallen producties, hetzij op het grote doek, hetzij op de planken, maar hij is vooral bekend voor zijn rol van graaf Peyrac in de serie “Angélique”.

Hossein, in Parijs geboren als kind van een Iraanse vader/componist en een Oekraïense moeder/pianiste, vertolkt eind jaren veertig al enkele rollen in films (“Le Diable Boiteux” van Sacha Guitry, “Du Rififi chez les hommes” van Jules Dassin) en gaat daarna ook aan de slag als regisseur.

Hij is -vooral in Frankrijk- gekend voor zijn rol in de serie “Angélique Marquise des Anges”, maar hij speelde ook rollen in films van Roger Vadim, Henri Verneuil of nog Claude Lelouch.

Parallel aan zijn carrière op het grote doek vestigt hij vanaf de jaren zeventig ook zijn naam als organisator/regisseur van grootse spektakels, waarbij het publiek een (inter)actieve rol krijgt.

Vorig jaar kreeg Hossein, samen met Jean-Paul Belmondo, zijn tegenspeler uit “Le Professionel” (1981), nog een nationale erkenning van Emmanuel Macron.