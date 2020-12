Baraque de Fraiture vanaf donderdag verboden terrein voor toeristen

De site van Baraque de Fraiture wordt vanaf donderdag gesloten voor toeristen. Dat is het gevolg van een besluit genomen door de gouverneur van de provincie Luxemburg, de burgemeesters van Manhay en Vielsalm en de lokale politiezone van Famenne-Ardenne.

Na de sneeuwval trokken dagtoeristen massaal naar deze regio in het noorden van de provincie Luxemburg. “Deze toestroom veroorzaakt echter, vooral op de site van Baraque de Fraiture, een flink aantal files en meerdere bijeenkomsten die absoluut moeten worden vermeden gezien de huidige gezondheidssituatie”, zegt de gouverneur van de provincie Luxemburg, Olivier Schmitz.

Van toepassing tot nader order

Concreet is de site van de Baraque de Fraiture-skipiste vanaf donderdag 31 december gesloten en is de toegang tot de site verboden vanaf de rotonde van Baraque de Fraiture op de RN30 richting Manhay; de dorpen Fraiture, Regné, Bihain, Petites-Tailles, Malempré en Odeigne zijn alleen toegankelijk voor plaatselijk verkeer. Verkeer op de RN30 is verboden in de richting komende van Manhay tussen Rue Derrière la Tour en Baraque de Fraiture. Parkeren op dezelfde RN30 is alleen aan de linkerkant van de weg in de richting van het verkeer toegestaan, namelijk vanaf Baraque de Fraiture.

Het politiebevel dat donderdag werd aangenomen door de burgemeester van Vielsalm, Elie Deblire, bepaalt ook dat “bijeenkomsten van mensen verboden zijn op de site van de Baraque de Fraiture en in de dorpen Fraiture, Regné, Bihain en Petites-Tailles.”

Deze verschillende maatregelen zijn van toepassing vanaf 31 december en tot nader order. Op de betreffende locaties is voldoende bewegwijzering aangebracht en zal de politie aanwezig zijn.

“Daarnaast zullen de komende uren nog gekenmerkt worden door hevige winterneerslag. Wij raden alle automobilisten af richting de provincie Luxemburg te rijden, aangezien de verkeersomstandigheden gevaarlijk kunnen zijn”, zegt de gouverneur van de provincie Luxemburg.